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Две маленькие девочки погибли в горящей квартире под Вологдой
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    Две маленькие девочки погибли в горящей квартире под Вологдой

    10:22  29 Сентября 2017
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    Две маленькие девочки погибли в горящей квартире под Вологдой

    Санкт-Петербург, 29 сентября. Страшная трагедия произошла в Вологодской области: при пожаре в квартире погибли две маленькие девочки. Об этом говорится в сообщении областного следственного управления Следственного комитета РФ.

    Как стало известно, ЧП случилось накануне в селе Мякса Череповецкого района. В квартире одного из домов произошло возгорание, огонь заметили соседи, которые и вызвали пожарных. На месте тушения был обнаружены тела двух сестер 2014 и 2016 годов рождения. По словам их матери, дети были в квартире одни, а она находилась у своих родственников в соседней квартире.

    Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, выясняется причина пожара.

    Напомним, два трупа было обнаружено во время тушения пожара в садоводческом товариществе Череповца.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #пожар #вологодская область
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