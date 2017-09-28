Жители Ярославской области погибли в кювете на трассе под Вологдой

В Избранное

Вологда, 28 сентября. Жители Ярославской области погибли в ДТП на Вологда – Медвежьегорск в Вытегорском районе Вологодской области.

Авария произошла утром 28 сентября на 293-м км дороги. Погибший мужчина 1952 года рождения управлял автомобилем Great Wall и скончался на месте происшествия. Он не справился с управлением и съехал в кювет. Стаж автомобилиста составлял 38 лет.

Также в ДТП погиб житель Ярославской области 1972 года рождения, он находился на заднем пассажирском сидении. Мужчина получил многочисленные травмы, переломы и раны головы. Пострадавшего госпитализировали в Вытегорскую Центральную районную больницу, однако спустя несколько часов он скончался.