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Происшествия
Четверо погибли при лобовом столкновении иномарок на трассе под Оренбургом
Происшествия
Жители Ярославской области погибли в кювете на трассе под Вологдой
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    Жители Ярославской области погибли в кювете на трассе под Вологдой

    18:48  28 Сентября 2017
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    Жители Ярославской области погибли в кювете на трассе под Вологдой

    Вологда, 28 сентября. Жители Ярославской области погибли в ДТП на Вологда – Медвежьегорск в Вытегорском районе Вологодской области.

    Авария произошла утром 28 сентября на 293-м км дороги. Погибший мужчина 1952 года рождения управлял автомобилем Great Wall и скончался на месте происшествия. Он не справился с управлением и съехал в кювет. Стаж автомобилиста составлял 38 лет.

    Также в ДТП погиб житель Ярославской области 1972 года рождения, он находился на заднем пассажирском сидении. Мужчина получил многочисленные травмы, переломы и раны головы. Пострадавшего госпитализировали в Вытегорскую Центральную районную больницу, однако спустя несколько часов он скончался.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #дтп #вологда
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