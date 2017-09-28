Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Россия
ВКС РФ провели масштабные летно-тактические учения в Липецком авиацентре
Происшествия
Пожар в нежилом строении в Череповце унес жизни двух человек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пожар в нежилом строении в Череповце унес жизни двух человек

    15:08  28 Сентября 2017
    39

    Пожар в нежилом строении в Череповце унес жизни двух человек

    Череповец, 28 сентября. Два трупа обнаружено во время тушения пожара в садоводческом товариществе Череповца.

    Инцидент произошел ночью 28 сентября на участке садоводства «Металлург-1». О возгорании сообщили пожарным службам очевидцы, но пожарные приехали только через час после звонка, сообщает Вологда РФ.

    Нежилое строение спасти не удалось. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двух человек. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личности погибших.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ксения Пудовкина
    #пожар #череповец
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104185

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29506

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43191

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23548

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8996
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        Глава Дагестана Абдулатипов официально объявил об уходе в отставку

        13:05   28 Сентября 2017
        178
        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        ВКС РФ помешали «Джебхат ан-Нусре» спасти боевиков ИГИЛ из «акербатского котла»

        13:01   28 Сентября 2017
        1265
        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        СК РФ: Гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны, совладельцы бежали за границу

        11:41   28 Сентября 2017
        675
        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        Суд Москвы заочно арестовал информатора WADA Родченкова

        11:28   28 Сентября 2017
        164