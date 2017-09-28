Пожар в нежилом строении в Череповце унес жизни двух человек

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Череповец, 28 сентября. Два трупа обнаружено во время тушения пожара в садоводческом товариществе Череповца.

Инцидент произошел ночью 28 сентября на участке садоводства «Металлург-1». О возгорании сообщили пожарным службам очевидцы, но пожарные приехали только через час после звонка, сообщает Вологда РФ.

Нежилое строение спасти не удалось. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двух человек. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают личности погибших.