Жительница Череповца зарезала сожителя, недовольного плачем ребенка

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Череповец, 28 сентября. Тридцатилетняя жительница Череповца предстанет перед судом за убийство ножом своего сожителя. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По версии следствия, между женщиной и ее 36-летним гражданским мужем, которые были пьяны, произошла ссора. Причиной для претензий в адрес сожительницы стало то, что она не могла успокоить их плачущую семимесячную дочь.

«В ходе конфликта женщина подошла со стороны спины к выходящему из помещения кухни мужчине и нанесла ему в спину четыре удара ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался ночью в больнице», — говорится в сообщении.

Женщина сама вызвала раненому сожителю скорую и пояснила, что подвергалась домашнему насилию. Во время обследования у нее на теле были обнаружены многочисленные кровоподтеки. В отношении череповчанки возбуждено уголовное дело об убийстве по ч.1 ст. 105 УК РФ. Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за ранение ножом другого мужчины.