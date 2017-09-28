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Жительница Череповца зарезала сожителя, недовольного плачем ребенка
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    Жительница Череповца зарезала сожителя, недовольного плачем ребенка

    12:09  28 Сентября 2017  /обновлено: 12:13  28 Сентября 2017
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    Жительница Череповца зарезала сожителя, недовольного плачем ребенка

    Череповец, 28 сентября. Тридцатилетняя жительница Череповца предстанет перед судом за убийство ножом своего сожителя. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

    По версии следствия, между женщиной и ее 36-летним гражданским мужем, которые были пьяны, произошла ссора. Причиной для претензий в адрес сожительницы стало то, что она не могла успокоить их плачущую семимесячную дочь.

    «В ходе конфликта женщина подошла со стороны спины к выходящему из помещения кухни мужчине и нанесла ему в спину четыре удара ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался ночью в больнице», — говорится в сообщении.

    Женщина сама вызвала раненому сожителю скорую и пояснила, что подвергалась домашнему насилию. Во время обследования у нее на теле были обнаружены многочисленные кровоподтеки. В отношении череповчанки возбуждено уголовное дело об убийстве по ч.1 ст. 105 УК РФ. Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за ранение ножом другого мужчины.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #убийство #череповец
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