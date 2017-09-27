Пятилетний ребенок пострадал в ДТП в Вологде

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Вологодская область, 27 сентября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП в Вологде. Об этом сообщили в среду представители регионального управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел 26 сентября на улице Карла Маркса. Согласно предварительной информации, автомобиль Toyota не уступил дорогу Daewoo. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пятилетний мальчик, который находился во второй иномарке.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, ДТП в Москве унесло жизнь актера Егора Клинаева.