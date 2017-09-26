Серийный насильник предстанет перед судом в Вологде

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Вологодская область, 26 сентября. Вологодские следователи передали в суд дело о серийных изнасилованиях, в совершении которых подозревается 44-летний житель города Сокол. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК Российской федерации.

Речь идет о трех преступлениях, которые были совершены в 2004-2016 годах. Непосредственно фигурант уже признал свою вину.

«Уголовные дела соединены в одно производство, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы направлены в суд для рассмотрения по существу», — указано в заявлении.

Ранее стало известно о том, что неизвестный злоумышленник попытался изнасиловать сотрудницу библиотеки имени Лермонтова в Санкт-Петербурге.