Путин поздравил вологодского педагога со столетним юбилеем

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Харовск, 25 сентября. Педагог из расположенного в Вологодской области города Харовск Софья Первушина получила на свой столетний юбилей поздравления от российского президента Владимира Путина. Также ее поздравили родные, многочисленные ученики и представители власти.

Первушина имеет звание заслуженного учителя школы РСФСР; по специальности она проработала 42 года, преподавая начальным классам школы. Она окончила Кадниковское педагогическое училище, а затем работала в Ивачинской и Шевницкой школах, а также в школе №1 Харовска. Выйдя на пенсию, она еще 23 года возглавляла Совет ветеранов при школе № 1 имени Василия Прокатова.

Со столетним юбилеем заслуженную учительницу поздравил президент России Владимир Путин.

Несмотря на свой почтенный возраст, пенсионерка не жалуется на память – она декламировала гостям стихи. Кроме того, она по-прежнему увлекается своим любимым хобби – рисованием.