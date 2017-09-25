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Путин поздравил вологодского педагога со столетним юбилеем
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    Путин поздравил вологодского педагога со столетним юбилеем

    22:00  25 Сентября 2017
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    Путин поздравил вологодского педагога со столетним юбилеем

    Харовск, 25 сентября. Педагог из расположенного в Вологодской области города Харовск Софья Первушина получила на свой столетний юбилей поздравления от российского президента Владимира Путина. Также ее поздравили родные, многочисленные ученики и представители власти.

    Первушина имеет звание заслуженного учителя школы РСФСР; по специальности она проработала 42 года, преподавая начальным классам школы. Она окончила Кадниковское педагогическое училище, а затем работала в Ивачинской и Шевницкой школах, а также в школе №1 Харовска. Выйдя на пенсию, она еще 23 года возглавляла Совет ветеранов при школе № 1 имени Василия Прокатова.

    Со столетним юбилеем заслуженную учительницу поздравил президент России Владимир Путин.

    Несмотря на свой почтенный возраст, пенсионерка не жалуется на память – она декламировала гостям стихи. Кроме того, она по-прежнему увлекается своим любимым хобби – рисованием.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #путин #вологда #учительница #первушина
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