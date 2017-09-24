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Россия
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Молодой охотник погиб в Вологодской области
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    Молодой охотник погиб в Вологодской области

    23:28  24 Сентября 2017
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    Молодой охотник погиб в Вологодской области

    Вологда, 24 сентября. Молодой охотник погиб у поселка Сосновка Череповецкого района Вологодской области России. Об этом сообщают местные СМИ.

    28-летний мужчина возвращался с охоты на лодке в компании еще трех товарищей. В какой-то момент лодка перевернулась. Трем мужчинам удалось выбраться самостоятельно. Еще один человек пропал. После долгих поисков спасатели обнаружили тело погибшего.

    Причины трагедии выясняются.

    Накануне СК РФ рассказал о подробностях убийства хоккеиста Толмачева. Об этом писала Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #охотник #вологда #река #сосновка
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