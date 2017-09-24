Молодой охотник погиб в Вологодской области

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Вологда, 24 сентября. Молодой охотник погиб у поселка Сосновка Череповецкого района Вологодской области России. Об этом сообщают местные СМИ.

28-летний мужчина возвращался с охоты на лодке в компании еще трех товарищей. В какой-то момент лодка перевернулась. Трем мужчинам удалось выбраться самостоятельно. Еще один человек пропал. После долгих поисков спасатели обнаружили тело погибшего.

Причины трагедии выясняются.

Накануне СК РФ рассказал о подробностях убийства хоккеиста Толмачева. Об этом писала Газета.ru.