Пятерых заплутавших в лесу грибников спасли в Вологодской области

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Вологда, 24 сентября. Пятерых заблудившихся грибников спасли сотрудники МЧС в Вологодской области. Все они пропали в разных районах региона 22 сентября.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, среди пропавших оказались 62-летняя женщина и 20-летний парень из деревни Тихоново. Они пропали в лесу Кирилловского района.

Три человека искали 62-летнего жителя поселка Юрманга. А в Сокольском районе близ города Кадников заблудились в лечу 48-летний мужчина и 37-летняя женщина.

В настоящее время все они находятся дома, их здоровью и благополучию ничего не угрожает.

