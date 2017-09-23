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Пьяная автоледи искусала и оскорбила полицейских под Вологдой
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    Пьяная автоледи искусала и оскорбила полицейских под Вологдой

    6:35  23 Сентября 2017
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    Пьяная автоледи искусала и оскорбила полицейских под Вологдой

    Вологда, 23 сентября. Жительница Вологодской области подозревается в применении насилия в отношении сотрудника ДПС. Она укусила стража порядка и обругала матом.

    Инцидент произошел на автомобильной дороге в районе деревни Родионцево, сообщает официальный сайт СУ СК РФ по региону. 36-летняя автоледи остановила машину на дороге. Находившиеся рядом сотрудники ДПС заметили, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Они попытались ее задержать и оформить протокол. Пьяная дама начала кусаться, царапаться и драться. Кроме этого, она обругала полицейского.

    От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». Расследование продолжается. 

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    Автор: Алексей Громов
    #дпс #вологда
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