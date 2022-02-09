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Вологодские охотники спасли трехнедельных медвежат от холодной смерти

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 08:48
Общество
Вологодские охотники спасли трехнедельных медвежат от холодной смерти
vk.com  /  Следы человека в живой природе

Вологда, 9 февраля. Охотникам Верховажского района Вологодской области удалось спасти двух новорожденных медвежат. Они были переданы инспектору, сообщил начальник управления по охране и регулированию использования объектов животного мира Роман Мазурец.

В настоящий момент малыши переданы в реабилитационный центр Тверской области. Как отметил Мазурец, охотники нередко обращаются с подобными проблемами. Так бывает, потому что медведицы иногда оставляют свое потомство. Об этом передает РЕН ТВ.

«Ну, медвежата эти, можно сказать, новорожденные, им три недели отроду, и весят они около килограмма. Еще слепые, кормят их детской смесью из соски, кушают плохо. Я думаю, что попривыкнут, в перспективе, уже в текущем году осенью, будут выпущены обратно», — рассказал он.

Как добавил эксперт, медведицу могло напугать упавшее дерево. Малышам повезло, что их заметили, иначе косолапых ждала бы неминуемая смерть от холода в течение пары часов.

Тем временем ямальские зоозащитники переселили двух медведей, повадившихся ходить к людям. Они были перевезены на остров Явай.

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спасение вологодская область медвежата охотники
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