Дети и врачи Волгоградской области получили три тонны цитрусовых от президента Абхазии

Волгоград, 29 декабря. Президент Абхазии Аслан Бжания направил три тонны мандаринов и лимонов в Волгоградскую область в преддверии Нового года.

Цитрусовые в качестве подарка к Новому году раздадут детям с ограниченными возможностями в регионе. Также мандарины и лимоны к празднику получат врачи, которые работают в реанимации с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.

«В прошлом году мы получили помощь от конкретного благотворителя, а в этот раз праздничную посылку в регион направил президент Абхазии. Три тонны мандаринов и лимонов прислали в Волгоградскую область в рамках новогодней абхазо-российской акции "Ацаа Бабаду" (Дед Мороз)», — сообщила председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Ольга Седых.

Разные новогодние акции проходят во всех регионах России. Так, жители Крыма могут оставить подарки для детей из многодетных и малообеспеченных семей в «Корзинах радости», которые расположены в магазинах.