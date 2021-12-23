Великоустюгский суд не получал исковое заявление от петербуржца на Деда Мороза

Вологда, 23 декабря. Заявление, которое петербургский адвокат Игорь Мирзоев направил на Деда Мороза, не было получено Великоустюгским городским судом.

Петербургский адвокат возмутился тем, что Дед Мороз на протяжении 23 лет не исполнял его желание. Юрист принял решение обратиться в суд по этому поводу. Однако в Великоустюгский городской суд в Вологодской области никаких заявлений не поступало, заявили в инстанции.

Во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин выразил желание стать адвокатом Деда Мороза. Российский лидер напомнил Мирзоеву, что волшебник дарит подарки только тем, кто на протяжении года ведет себя хорошо. После этого Мирзоев выразил готовность встретиться лично с главой государства.

Нынешняя большая пресс-конференция Путина является 17-й по счету, она проходит в московском Манеже. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее пообещал, что мероприятие пройдет в классическом формате – со свободными вопросами и подробными ответами.