Трехмесячного тигренка Николь привили от бешенства в Череповце

Череповец, 22 декабря. Приехавшей на гастроли с цирком-шапито Vivat тигрице сделали прививку от бешенства, сообщили в пресс-службе Управления ветеринарии Вологодской области.

Трехмесячную бенгальскую тигрицу по кличке Николь принесли в леченые отбел БУК ВО «Череповецкая горСББЖ». Сотрудники цирка привели малышку на плановую вакцинацию. Ветеринары провели четырехлапой пациенте тщательный осмотр. После этого тигренку сделали прививку от бешенства вакциной Nobivac Rabies. На процедуру Николь отреагировала как истинный хищник, отметили врачи.

«Сначала испугалась, а потом показала зубки», — сказано в сообщении.

Prt Scr vk.com / Управление ветеринарии Вологодской области

Сразу три редких вида особей семейства кошачьих попали в объектив фотоловушки, которую 20 декабря установили в приморском национальном парке «Земля леопарда». На ролике видно, как вдоль скалы проходят лесной кот, леопард и семейство тигров.