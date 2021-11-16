Губернатор Вологодской области сообщил о вакцинации Деда Мороза от коронавируса

Великий Устюг, 16 ноября. Дед Мороз сделал прививку от коронавируса нового типа, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в эфире программы «ЧЭЗ».

Глава региона добавил, что в Вологодской области будут отмечать день рождения Деда Мороза 18 ноября. Праздничное мероприятие пройдет на родине сказочного персонажа — в Великом Устюге. Дед Мороз прошел полный курс вакцинации и готов к празднованию.

В его день рождения зажгут первую новогоднюю елку и дадут старт праздничным мероприятиям, после чего главный по Новому году отправится в ежегодный тур по стране. Посетить эти мероприятия смогут только те, у кого есть QR-код, ПЦР-тест или справка о перенесенном COVID-19.

Граждане России могут бесплатно сделать прививку от коронавируса. Для россиян доступно несколько видов вакцин. Власти активно призывают сограждан привиться.