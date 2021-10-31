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В Череповце пожарные спасли из горящего дома девять человек и собаку
Общество
В Череповце пожарные спасли из горящего дома девять человек и собаку
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Череповец, 31 октября. Огонь охватил квартиру на пятом этаже жилого дома. Спасатели эвакуировали 18 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Пожар произошел в Северном районе Череповца на улице Пионерской. По прибытии сотрудники МЧС обнаружили, что пламя вырывается из двух окон на пятом этаже. Также наблюдалось сильное задымление в подъезде. Пожарные подразделения с помощью автолестницы спустили мужчину и собаку с верхнего этажа здания. Применив портативные изолирующие дыхательные устройства, спасатели вывели еще восемь человек из дома. Всего эвакуировано 18 жильцов.

Для ликвидации возгорания были направлены 31 человек и 9 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал. Информации о погибших также нет. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.

Работники санавиации спасли жизнь 30-летней жительнице Верхнекамского района, сообщает телеканал «360». Медики диагностировали у женщины внутреннее кровотечение, после чего доставили в больницу Кирса.

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