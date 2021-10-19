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Предполагаемую убийцу девочки в Вологде задержали при попытке бегства в Карелии
Общество
Предполагаемую убийцу девочки в Вологде задержали при попытке бегства в Карелии
pixabay.com

Вологда, 19 октября. По версии Следственного комитета, жительница Вологды повстречала девятилетнюю девочку в городе, позвала к себе домой и убила.

После этого женщина 1981 года рождения попыталась скрыться в другом регионе и уехала в Карелию. Сейчас подозреваемая находится в одном из медицинских учреждений Беломорска, сообщили в МВД.

Ребенок пропал 16 октября. Криминалисты, горожане и следователи обыскали город, берега водоемов, постройки, однако поисковая операция не увенчалась успехом. Позднее тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире подозреваемой.

Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь квартиры, чтобы попасть внутрь. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ об убийстве. Расследование уголовного дела поставлено на личный контроль председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

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