СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в убийстве жительницы Вохтоги

Вологда, 1 октября. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого в убийстве женщины в Вологодской области.

Согласно материалам дела, 28 сентября на территории поселка Вохтога Грязовецкого района был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти — убийца застрелил жертву в голову. Через некоторое время в квартире одного из домов нашли местного жителя с огнестрельным ранением, которому удалось выжить после нападения.

Задержать подозреваемого удалось в течение суток по горячим следам. Им оказался местный житель 1967 года рождения. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершения преступления против личности.

В настоящий момент он задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.