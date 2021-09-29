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СК: стрельба в поселке под Вологдой произошла в результате семейного конфликта
Происшествия
СК: стрельба в поселке под Вологдой произошла в результате семейного конфликта
Невские Новости

Вологда, 29 сентября. Стрельба и убийство в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области произошли в результате семейного конфликта, сообщает региональный главк СКР.

Житель Вологодчины во вторник днем открыл стрельбу из ружья. Мужчина застрелил 40-летнюю местную жительницу и ранил своего 26-летнего сына. Накануне сообщалось, что убившего одного человека и ранившего другого мужчину задержали.

Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии сообщала ранее, что по заявке от МВД региона спецотряд быстрого реагирования и мобильный отряд особого назначения выдвинулись в поселок Вохтога в Грязовецком районе. Росгврадейцев направили на место задержания стрелка.

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