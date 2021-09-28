Подстрелившего двоих человек стрелка задержали в Вологодской области

Вологда, 28 сентября. Открывший стрельбу в Вологодской области мужчина задержан полицией.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона информирует, что убившего одного и ранившего другого мужчину задержали.

Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии ранее сообщила, что по заявке от МВД региона спецотряд быстрого реагировария и отряд мобильный особого назначения службы выдвинулись в поселок Вохтога в Грязовецком районе. Росгвардцейцев направили на место для задержания мужчины с оружием, открывшего стрельбу.