Неизвестный устроил стрельбу в Вохтоге Вологодской области

Вологда, 28 сентября. Неизвестный открыл огонь по людям в поселке Вохтога Вологодской области. По предварительным данным, без пострадавших не обошлось.

На место происшествия по заявке от МВД региона выехал отряд Росгвардии. Правоохранители направились туда для задержания мужчины с оружием, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии. Как выяснилось, в результате ЧП получили ранения мужчина и женщина. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В Петербурге автомобилист во время конфликта на дороге открыл стрельбу из ружья для пейнтбола по своему обидчику, сообщал ФАН. Инцидент произошел в Красносельском районе.