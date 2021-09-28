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Неизвестный устроил стрельбу в Вохтоге Вологодской области

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 18:37
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в Вохтоге Вологодской области
Prt Scr youtube.com  /  Калашников

Вологда, 28 сентября. Неизвестный открыл огонь по людям в поселке Вохтога Вологодской области. По предварительным данным, без пострадавших не обошлось.

На место происшествия по заявке от МВД региона выехал отряд Росгвардии. Правоохранители направились туда для задержания мужчины с оружием, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии. Как выяснилось, в результате ЧП получили ранения мужчина и женщина. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В Петербурге автомобилист во время конфликта на дороге открыл стрельбу из ружья для пейнтбола по своему обидчику, сообщал ФАН. Инцидент произошел в Красносельском районе.

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