В Вологодской области полицейские вытащили из горящего дома пятилетнюю девочку

Сокол, 23 сентября. Сотрудники правоохранительных органов вытащили из огня малолетнего ребенка. Инцидент произошел в городе Сокол Вологодской области.

Двое полицейских, находясь не на службе, увидели в одном из деревянных домов возгорание. Мужчины взломали калитку и забежали на частный участок. По их словам, на земле сидел голый мужчина и женщина. Пострадавшие просили спасти их ребенка.

После этого стражи порядка незамедлительно забежали в дом, и, несмотря на плохую видимость, нашли в нем девочку. Один из полицейских быстро вывел пятилетнюю малышку на улицу и надел на нее свою куртку. Она не пострадала.

Правоохранители вызвали скорую помощь для родителей, которые получили ожоги, и пожарных. До их приезда мужчины и сосед пострадавших тушили пламя при помощи подручных средств.

Три человека были спасены во время тушения пожара в столичной квартире, сообщало издание РИАМО. Горело жилое помещение на шестом этаже высотного дома.