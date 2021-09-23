Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 13:07
13:06
Общество
Побывавший в 145 странах блогер-путешественник Арутюнов рассказал, как ему это удалось
13:05
Армия
Военнослужащие стран ШОС уничтожили «террористов» на учениях «Мирная миссия — 2021»
13:00
Происшествия
В МЧС подтвердили гибель экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ан-26
13:00
Спорт
Гонщик Мазепин выступит в Сочи в шлеме с именами призеров Олимпиады и Паралимпиады
13:00
Видео
Уличные художники со всего мира преображают фасады зданий в Самаре
12:56
Политика
Песков счел преждевременным обсуждать планы США об ужесточении санкций против России
12:55
Политика
Очное участие Путина в саммите G20 будет зависеть от ситуации с коронавирусом
12:55
Общество
Ученые из Арктического университета Норвегии выяснили, что боль зависит от погоды
12:55
Политика
Дмитрий Песков заявил об отсутствии понимания повестки в вопросе встречи Путина с Зеленским
12:54
Общество
Причин всего две: юрист объяснила, в каких случаях могут лишить гражданства России
Все новости

В Вологодской области полицейские вытащили из горящего дома пятилетнюю девочку

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 12:37
Общество
В Вологодской области полицейские вытащили из горящего дома пятилетнюю девочку
ГУ МЧС по Вологодской области

Сокол, 23 сентября. Сотрудники правоохранительных органов вытащили из огня малолетнего ребенка. Инцидент произошел в городе Сокол Вологодской области.

Двое полицейских, находясь не на службе, увидели в одном из деревянных домов возгорание. Мужчины взломали калитку и забежали на частный участок. По их словам, на земле сидел голый мужчина и женщина. Пострадавшие просили спасти их ребенка.

После этого стражи порядка незамедлительно забежали в дом, и, несмотря на плохую видимость, нашли в нем девочку. Один из полицейских быстро вывел пятилетнюю малышку на улицу и надел на нее свою куртку. Она не пострадала.

Правоохранители вызвали скорую помощь для родителей, которые получили ожоги, и пожарных. До их приезда мужчины и сосед пострадавших тушили пламя при помощи подручных средств.

Три человека были спасены во время тушения пожара в столичной квартире, сообщало издание РИАМО. Горело жилое помещение на шестом этаже высотного дома.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Вологодской области полицейские вытащили из горящего дома пятилетнюю девочку
полиция спасение сокол хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru