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Пожарные спасли пятилетнюю девочку из горящего дома в Вологодской области
Общество
Пожарные спасли пятилетнюю девочку из горящего дома в Вологодской области
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Сокол, 12 сентября. Сотрудники МЧС вытащили ребенка из горящего деревянного дома в городе Сокол Вологодской области.

Местные жители позвонили в экстренную службу и рассказали, что вечером в одном из частных домов на Рабочей улице в городе Сокол начался крупный пожар. Об этом сообщило ГУ МЧС по Вологодской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные увидели, что горел деревянный дом. Из жилого помещения спасатели вытащили пятилетнюю девочку. Ее родители, 43-летний мужчина и 35-летняя женщина, были госпитализированы с ожогами 1 и 2 степени.

Пламя охватило не более 10 квадратных метров. Сотрудники МЧС выяснили, что очаг возгорания находился у дивана. В результате пожара пострадала мебель, окна и внутренняя отделка дома. Предполагаемая причина ЧП связана с неосторожным обращением с огнем.

В середине июня в Костроме трое детей остались без присмотра в квартире. В помещении начался пожар. Соседи забрались в окно по водосточной трубе и спасли малышей, сообщал телеканал «360».

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