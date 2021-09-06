Автомобиль сбил рабочего на ремонтируемом участке дороги под Вологдой

Вологда, 6 сентября. Легковой автомобиль Honda CR-V наехал на рабочего, который регулировал движение транспорта на ремонтируемом участке трассы Вологда — Ростилово в Вологодской области.

Трагедия произошла в светлое время суток в Грязовецком районе. Оказавшийся под колесами машины 25-летний молодой человек от полученных травм погиб на месте, сообщили в пресс-службе УМВД по области.

«По предварительной версии, на 43-м км дороги Вологда — Ростилово мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Honda CR-V, совершил наезд на рабочего 1996 года рождения, который регулировал движение в период проведения дорожных работ», — говорится в сообщении.

Травмы также получил 39-летний пассажир иномарки, его доставили в больницу. Виновник ДТП сильно не пострадал и от медицинской помощи отказался.

Смертельное ДТП ранее произошло в Самарской области. В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека.