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Спасатели вытащили из воды 47 тонувших череповчан за купальный сезон

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 11:37
Общество
Спасатели вытащили из воды 47 тонувших череповчан за купальный сезон
Невские Новости  /  Алексей Сабельский

Череповец, 4 сентября. Спасатели оказали квалифицированную помощь в этом купальном сезоне 47 местным жителям. Об этом сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

По словам главы города, преимущественно это были мужчины, которые пытались переплыть реку Шексну. Это было связано с тем, что череповчане не рассчитали свои силы и расстояние от одного берега к другому.

Администрация города подвела и другие итоги летнего сезона. За употребление алкогольных напитков с территорий отдыха были выведены более 1250 человек. В течение трех месяцев без выходных шесть спасательных отрядов дежурили на городских пляжах. Один из передвижных постов работал на Ягорбе.

В конце августа сотрудник МЧС организовал в одном из районов Амурской области спасение людей из разбушевавшейся реки Селемджа. Она вышла из берегов из-за паводков, сообщал ФАН.

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