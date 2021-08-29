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Житель Вологодской области застрелил сына на охоте
Происшествия
Житель Вологодской области застрелил сына на охоте
rosguard.gov.ru  /  Пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО

Вологда, 29 августа. Мальчик погиб от огнестрельного ранения на охоте с отцом. Полиция Вологодской области устанавливает обстоятельства случившегося.

Трагедия произошла на озере. Мальчик вместе с отцом выслеживали птицу в надувной лодке. Неожиданно ружье в руках у 38-летнего мужчины выстрелило прямо в 11-летнего сына. Пуля попала ему в грудь. Медики боролись за жизнь раненого несколько часов, но ребенок скончался, не приходя в сознание.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место трагедии и изъяли необходимые для следственных мероприятий предметы.

Между тем житель Московской области ответит в суде за убийство двух женщин. Обвиняемый проводил ремонтные работы под заказ и поругался с матерью и дочерью из-за денежного долга в размере 20 тысяч рублей за оказанные им услуги.

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