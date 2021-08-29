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Мошенники выманили у жителя Череповца взятые в кредит 920 тыс. рублей

  /   Обновлено: 29 августа 2021 17:01
Происшествия
Мошенники выманили у жителя Череповца взятые в кредит 920 тыс. рублей
ubr.ua

Вологда, 29 августа. Мужчина перевел аферистам почти один миллион рублей. Для этого ему пришлось оформить три денежных кредита в банках Череповца.

По данным пресс-службы МВД по Вологодской области, неизвестный позвонил 51-летнему жителю города и представился сотрудником банка. Аферист заверил горожанина, что на имя мужчины кто-то пытается оформить кредит. Далее он разъяснил, как этого можно избежать.

Для отмены данной операции доверчивый мужчина оформил в банках сразу три кредита. Денежные средства в размере 920 тыс. рублей он перевел злоумышленникам.

Ранее на уловки телефонных аферистов попались две жительницы Камчатки. Потерпевшие перевели мошенникам около 4 миллионов рублей.

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мошенники полиция деньги телефон вологда череповец аферисты
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