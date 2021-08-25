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Грузовой поезд насмерть сбил женщину под Череповцом
Происшествия
Грузовой поезд насмерть сбил женщину под Череповцом
pixabay.com

Вологда, 25 августа. Поезд совершил смертельный наезд на 46-летнюю череповчанку. Трагедия произошла на 478-м километре перегона Череповец-1 — Хемалда.

Согласно предварительным данным, женщина пересекала железнодорожные пути в неположенном месте. Местная жительница не заметила приближающийся грузовой состав и оказалась под колесами поезда, сообщили на сайте управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По словам машиниста, он подавал звуковые и световые сигналы, а также применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От полученных повреждении женщина-пешеход скончалась на месте.

Прибывшие правоохранители установили личность погибшей и сообщили о трагедии родственникам. Обстоятельства смерти жительницы Череповца выясняются.

Ранее мужчина погиб под колесами поезда в Пермском крае.

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смерть поезд женщина череповец
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