Грузовой поезд насмерть сбил женщину под Череповцом

Вологда, 25 августа. Поезд совершил смертельный наезд на 46-летнюю череповчанку. Трагедия произошла на 478-м километре перегона Череповец-1 — Хемалда.

Согласно предварительным данным, женщина пересекала железнодорожные пути в неположенном месте. Местная жительница не заметила приближающийся грузовой состав и оказалась под колесами поезда, сообщили на сайте управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По словам машиниста, он подавал звуковые и световые сигналы, а также применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От полученных повреждении женщина-пешеход скончалась на месте.

Прибывшие правоохранители установили личность погибшей и сообщили о трагедии родственникам. Обстоятельства смерти жительницы Череповца выясняются.

Ранее мужчина погиб под колесами поезда в Пермском крае.