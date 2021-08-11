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Мощный ливень в Вологде привел к затоплению нескольких улиц
Общество
Мощный ливень в Вологде привел к затоплению нескольких улиц
Prt Scr youtube.com  /  РИА Новости

Вологда, 11 августа. Сильный ливень, обрушившийся на Вологду, стал причиной затопления нескольких улиц. За сутки в городе выпала треть месячной нормы осадков.

Разбушевавшаяся непогода привела к проблемам в движении транспорта. Местные жители, ставшие свидетелями происходящего, поделились кадрами с места событий в социальных сетях. На видео можно заметить, как машины буквально плывут по дороге.

Затопленными оказались центральные улицы. Движение по ним частично перекрыли. При этом людям приходится добираться до места назначения фактически вплавь. Кроме того, из-за накрывшей город стихии повалило деревья.

В Хабаровске ранее затопило более 80 дачных участков. Причиной стало повышение уровня воды в реке Амур примерно на семь сантиметров.

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видео вологда ливень
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