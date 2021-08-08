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Количество погибших в аварии под Вологдой увеличилось до четырех
Происшествия
Количество погибших в аварии под Вологдой увеличилось до четырех
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вологда, 8 августа. Серьезная авария произошла на трассе в Вологодской области. В ДТП погибли четыре человека, сообщил глава региона Олег Кувшинников.

Происшествие случилось в Вытегорском районе на 262-м км автодороги Вологда — Медвежьегорск. Водитель за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

Погибшими оказались члены одной семьи, которые проживали в Саратовской области. Кроме того, в аварии пострадали жители Карелии. Их доставили в больницу. По данному факту инициирована проверка.

Еще одно серьезное ДТП с фурой произошло на трассе под Тверью.

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дтп авария вологодская область
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