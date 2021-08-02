Краснокнижные лотосы начали цвести в природном парке под Волгоградом

Волгоград, 2 августа. Сезон цветения лотоса орехоносного стартовал в парке «Волго-Ахтубинская пойма». Об этом сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Озеро Лотосовое рядом с поселком Красный Буксир в Среднеахтубинском районе становится местом притяжения жителей и гостей Волгоградской области начиная с третьей декады июля. Ежедневно оценить природную красоту спешат до 100 человек.

«Это растение — охраняемый вид, занесено в Красную книгу Российской Федерации. Рвать и вытаптывать лотосы строго запрещено — виновным грозит административный штраф», — напомнили в природном парке.

Редкий и краснокнижный вид гриба заметили работники новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. В народе он известен как Сморчок вонючий. Гриб обладает необычным внешним видом и резким запахом, который отталкивает насекомых и животных.