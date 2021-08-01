СК Вологды возбудил уголовное дело после похищения 12-летней девочки

Вологда, 1 августа. Злоумышленник обманным путем увез 12-летнюю девочку из Вологды в Подмосковье. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении похитителя.

Ребенок вел переписку со своей сверстницей из Московской области в одной из соцсетей. Девочки договорились о живой встрече в центре Вологды.

В указанное время вместо подруги к школьнице подъехал немолодой мужчина. Он представился знакомым виртуальной подруги и предложил юной вологжанке подвезти ее к сверстнице. Девочка согласилась и через несколько часов оказалась в Московской области. Выяснилось, что никакой интернет-знакомой нет, а все это время с ребенком переписывался сам мужчина.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение пропавшей и вернули ее домой. Сейчас жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

Подозреваемый задержан. В настоящее время он дает показания и участвует в иных следственных действиях. Возбуждено уголовное дело по факту похищение несовершеннолетнего.