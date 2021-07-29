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Жительница Волгограда из мести к экс-супругу избила полуторагодовалую дочь

  /   Обновлено: 29 июля 2021 18:46
Происшествия
Жительница Волгограда из мести к экс-супругу избила полуторагодовалую дочь
pixabay.com

Волгоград, 29 июля. Мать била и душила ребенка и записывала происходящее на камеру, чтобы насолить своему бывшему супругу.

Женщина из Волгограда жестоко избила и чуть не задушила свою маленькую дочь. Произошедшее она решила снять на камеру. Выяснилось, что женщина совершила этот поступок, чтобы отомстить бывшему мужу. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело, об этом рассказали в пресс-службе ГУМВД по региону.

По имеющимся у полиции данным, женщина злоупотребляет спиртным. Кроме того, она плохо следит за здоровьем своей полуторагодовалой дочери и ведет аморальный образ жизни.

В связи с произошедшим в органы опеки переданы документы на лишение злоумышленницы родительских прав, девочка находится с отцом.

Еще один случай с избиением произошел в Петербурге. Мужчина набросился с кулаками на супругу после тяжелых родов.

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