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Прокуратура проверяет обстоятельства схода поезда с рельсов под Вологдой

  /   Обновлено: 20 июля 2021 17:51
Происшествия
Прокуратура проверяет обстоятельства схода поезда с рельсов под Вологдой
Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР

Вологда, 20 июля. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со сходом подвижного состава с железнодорожных путей в Вологодской области.

Инцидент произошел на ж/д путях необщего пользования ПАО «Северсталь» в промзоне на станции Метизная. В результате схода вагона повреждения получили три припаркованных автомобиля.

По предварительным данным, причина происшествия заключается в некачественном закреплении подвижного состава тормозными башмаками.

Транспортная прокуратура уже проверяет все обстоятельства произошедшего, в скором времени будет дана оценка действиям лиц, допустивших происшествие. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Поезд насмерть сбил троих мужчин возле станции Ивантеевка. Транспортные полицейские и следователи разбираются в обстоятельствах смертельной аварии.

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