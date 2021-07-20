Прокуратура проверяет обстоятельства схода поезда с рельсов под Вологдой

Вологда, 20 июля. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со сходом подвижного состава с железнодорожных путей в Вологодской области.

Инцидент произошел на ж/д путях необщего пользования ПАО «Северсталь» в промзоне на станции Метизная. В результате схода вагона повреждения получили три припаркованных автомобиля.

По предварительным данным, причина происшествия заключается в некачественном закреплении подвижного состава тормозными башмаками.

Транспортная прокуратура уже проверяет все обстоятельства произошедшего, в скором времени будет дана оценка действиям лиц, допустивших происшествие. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

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