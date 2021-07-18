Многоквартирный жилой дом загорелся в поселке под Вологдой

Вологда, 18 июля. Многоквартирный деревянный дом загорелся в поселке Кадуй Вологодской области. Вместе с жилыми помещениями огонь распространился и на соседние хозяйственные постройки.

Площадь пожара составила 565 квадратных метров. Огонь также задел кровлю кирпичного жилого дома, расположенного по соседству. Об инциденте сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

По словам представителя ведомства, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание рано утром. В настоящий момент пожарные разбирают завалы и проливают оставшиеся конструкции. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее в Астрахани загорелась квартира в жилом доме. Из горящего помещения пожарные спасли пятерых человек.