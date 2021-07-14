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Ревнивец зарезал возлюбленную в Вологодской области

  /   Обновлено: 14 июля 2021 20:20
Происшествия
Ревнивец зарезал возлюбленную в Вологодской области
pixabay.com

Вологда, 14 июля. В деревне Ирдоматка Череповецкого района задержан 25-летний мужчина. Его подозревают в убийстве 20-летней возлюбленной.

По данным следствия, между сожителями произошла ссора. Мужчина приревновал свою подругу и в пылу конфликта ударил ножом в шею и в грудь девушку. Она скончалась до приезда скорой помощи, заявили пресс-службе СУ СКР по региону.

Подозреваемый сам пришел в участок и сдался полиции. Мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Пытавшийся разрешить конфликт двух мужчин полицейский погиб от рук одного из злоумышленников, сообщал ФАН. Его ранили в сердце ножом.

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убийство ревность вологодская область
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