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Прокуратура признала законным возбуждение дела о столкновении судов под Вологдой

  /   Обновлено: 13 июля 2021 16:38
Происшествия
Прокуратура признала законным возбуждение дела о столкновении судов под Вологдой
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Вологда, 13 июля. Вологодская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту столкновения маломерных судов в акватории реки Сухона.

Ведомство проверило материалы уголовного производства, которые и стали основанием для дальнейшего разбирательства в причинах и обстоятельствах несчастного случая на воде. Инцидент произошел в районе населенного пункта Устье Вологодской области. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах региона.

Напомним, что на реке Сухона столкнулись два катера, в результате чего один человек погиб, трое пострадали. Среди них оказался один несовершеннолетний. Все пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести. Тело погибшего мужчины позже нашли сотрудники МЧС России по Вологодской области.

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прокуратура столкновение вологодская область маломерные суда
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