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Губернатор Волгограда Бочаров заявил об открытии в области дополнительных пунктов вакцинации
Общество
Губернатор Волгограда Бочаров заявил об открытии в области дополнительных пунктов вакцинации
pixabay.com

Волгоград, 12 июля. Более 500 тыс. жителей Волгоградской области получили прививку от коронавируса. Губернатор Андрей Бочаров, чтобы ускорить процесс, распорядился открыть новые прививочные пункты.

Чаще всего в больницы попадают люди с коронавирусной инфекцией в возрасте от 18 до 49 лет. Также растет число занятых мест в реанимациях и палатах интенсивной терапии в регионе.

С целью расширения возможности прививочной кампании, в течение недели на базе музея «Россия-моя история» будет работать центр вакцинации без предварительных записей. Помимо этого, новые пункты должны открываться в муниципальных образованиях области, в ближайшее время, заявил губернатор города Андрей Бочаров.

Самыми гостеприимными российскими регионами оказались Волгоград, Нижний Новгород, и Красноярск. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

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