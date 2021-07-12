Губернатор Волгограда Бочаров заявил об открытии в области дополнительных пунктов вакцинации

Волгоград, 12 июля. Более 500 тыс. жителей Волгоградской области получили прививку от коронавируса. Губернатор Андрей Бочаров, чтобы ускорить процесс, распорядился открыть новые прививочные пункты.

Чаще всего в больницы попадают люди с коронавирусной инфекцией в возрасте от 18 до 49 лет. Также растет число занятых мест в реанимациях и палатах интенсивной терапии в регионе.

С целью расширения возможности прививочной кампании, в течение недели на базе музея «Россия-моя история» будет работать центр вакцинации без предварительных записей. Помимо этого, новые пункты должны открываться в муниципальных образованиях области, в ближайшее время, заявил губернатор города Андрей Бочаров.

Самыми гостеприимными российскими регионами оказались Волгоград, Нижний Новгород, и Красноярск. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.