Житель Череповца утонул на глазах у друзей в реке Шексне

Череповец, 8 июля. Спасатели МЧС по Вологодской области вызволили тело мужчины, утонувшего в реке Шексне. Незадолго до трагедии горожанин приехал на пляж отдыхать с приятелями.

Очевидцы рассказали, что местный житель с товарищами распивали на берегу спиртные напитки. После этого мужчина пошел купаться, начал нырять под воду и в какой-то момент не выплыл.

Свидетели позвонили в экстренные службы. На место прибыли спасатели. Они вытащили тело утонувшего и передали его полиции. Личность погибшего устанавливается.

Турист из Саратова отправился купаться в море в непогоду при высоких волнах и утонул. Его тело было найдено в Абхазии.