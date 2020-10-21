Обломки рухнувшего в Вологодской области вертолета подняли из реки

Вологда, 21 октября. Обломки рухнувшего в Ярославской области легкомоторного вертолета подняли со дна реки Сухона. Фото и видео с места трагедии опубликовала пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Во вторник в реку Сухона у деревни Бобровская Вологодской области рухнул легкомоторный вертолет Robinson-44, летевший из Вологды в Великий Устюг. По данным следователей, на борту находились четыре человека, включая пилота. К этому моменту удалось обнаружить тело мужчины, 1969 года рождения.

Как сообщал ранее ФАН, среди погибших оказался гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев. Дело находится на контроле Северо-Западного прокурора Владимира Владимирова.