Спасатели показали видео с места падения вертолета в Вологодской области

Вологда, 21 октября. Поисковые работы на реке Сухоне Вологодской области, где накануне упал вертолет, продолжаются, сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России. Спасательное ведомство опубликовало видео с мечта ЧП.

Аэромобильная группировка МЧС, водолазы и оперативная группа работают на месте происшествия в Нюксенском районе. С воздуха территорию обследует БПЛА.

К поисковой операции привлекли более 80 человек и 24 единицы техники. Спасатели обнаружили, предположительно, фрагменты упавшего вертолета. Работы осложнены неблагоприятной погодой и сильным течением реки Сухона.

Крушение вертолета произошло 20 октября возле деревни Бобровская. СК РФ возбудил уголовное дело по факту падения летательного аппарата и гибели четырех людей.