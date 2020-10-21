Поиск тел погибших при крушении вертолета возобновили под Вологдой

Вологда, 21 октября. Возобновлен поиск тел после авиакатастрофы с вертолетом под Вологдой, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

На данный момент найден труп женщины. Как предположил источник, трупы остальных погибших находятся в кабинете вертолета, который затонул после крушения.

«Также найдены обломки вертолета Robinson 44, которые разбросало после столкновения с ЛЭП в зоне крушения», — сообщил источник.

Инцидент произошел 20 октября. В СК РФ подтвердили падение вертолета в реку Сухона возле деревни Бобровская Нюксинского района. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.