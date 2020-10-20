СК РФ возбудил уголовное дело после падения вертолета под Вологдой

Вологда, 20 октября. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после падения вертолета Robinson в Вологодской области, сообщили ФАН в Ярославском следственном отделе на транспорте Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ.

В СК РФ подтвердили падение вертолета в реку Сухона возле деревни Бобровская Нюксинского района. По данным источника в экстренных службах, никто из находившихся на борту Robinson не выжил.

ФАН ранее публиковал список погибших, среди них оказался гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев. Дело находится на контроле Северо-Западного прокурора Владимира Владимирова.