СК РФ проводит следственные мероприятия в отношении экс-главы АО «Дед Мороз»

Вологда, 20 августа. Следователи СК РФ при поддержке ФСБ проводят следственные мероприятия с депутатом Законодательного собрания Вологодской области Татьяной Муромцевой, которая до этого возглавляла АО «Дед Мороз». Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным сайта ЗакСа Вологодской области, в 2016 году Муромцева была избрана депутатом регионального парламента по Великоустюгскому одномандатному избирательному округу № 9.

С 2001 года она занимала пост гендиректора АО «Дед Мороз». По данным источника ФАН, правоохранителей интересует деятельность Муромцевой на посту главы туристической компании, которая организовывала туры по программе «Великий Устюг – родина Деда Мороза».

Напомним, что днем 20 октября глава АО «Дед Мороз» Олег Васильев и еще три человека разбились насмерть при крушении вертолета Robinson в Вологодской области.