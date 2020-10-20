ФАН публикует список погибших в крушении вертолета под Вологдой

Вологда, 20 октября. Стал известен список погибших при крушении частного вертолета Robinson в Вологодской области, сообщил осведомленный источник ФАН.

По последним данным, в упавшем вертолете погибли четыре человека. Среди них бывший замгубернатора Олег Васильев., инвестор из Москвы Сергей М., пилот Сергей И., сотрудница «Аэросоюза» Анна Ш. Тело женщины было найдено на месте крушения.

ФАН следит за оперативными действиями на месте ЧП. Напомним, что крушение Robinson произошло днем 20 октября в Вологодской области. Летательный аппарат упал в реку Сухона, его унесло течением.