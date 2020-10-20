Вологда, 20 октября. Стали известны личности погибших при падении вертолета Robinson в Вологодской области. Жертвой крушения стал гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Вертолет совершал перелет из Вологды в Великий Устюг. На борту находился Васильев, бухгалтер и депутат. Все три человека погибли.

Напомним, что ЧП произошло днем во вторник, частный вертолет упал в реку Сухона. Связь с пилотом прервалась сразу после падения.

Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров организовал проверку по факту ЧП. Расследование обстоятельств гибели людей находится на его личном контроле.