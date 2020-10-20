Мужчина и женщина погибли при падении вертолета в Вологодской области

Вологда, 20 октября. Два человека погибли при падении вертолета Robinson в Вологодской области, сообщили ФАН в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

ЧП произошло днем 20 октября, частный вертолет упал в реку Сухона. В результате инцидента погибли мужчина и женщина.

Вертолет снес линию электропередач, оборвал провода и упал в воду. Как сообщили в транспортной прокуратуре, Robinson вылетел из Вологды и направлялся в Великий Устюг.

Правоохранители устанавливают обстоятельства падения вертолета, ведется проверка.