Вертолет Robinson упал в реку Сухона в Вологодской области

Вологда, 20 октября. Вертолет Robinson R44 оранжевого цвета упал в реку Сухона Вологодской области, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Инцидент произошел во вторник около 12.00. По предварительной информации, вертолет перед падением снес линию ЛЭП, оборвал три провода и оказался в воде. В 12.10 пропала связь с пилотом. Вертолет несет вниз по течению реки Сухона.

Как сообщили ФАН в пресс-службе транспортной прокуратуры СЗФО, прокурор Владимир Владимиров организовал проверку после сообщения о ЧП с вертолетом. Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение законодательства о безопасности полетов.

По данным транспортной прокуратуры, частный вертолет совершал полет из Вологды в Великий Устюг. На место происшествия выехал транспортный прокурор Вологды Виталий Пучков. Проверку лично контролирует прокурор СЗФО Владимиров.