Появилось видео с места ДТП с четырьмя погибшими в Вологодской области

Вологда, 11 октября. Четыре человека погибли в ДТП с участием двух легковушек в Вологодской области. Об этом с места происшествия передает корреспондент ФАН.

По имеющейся информации, дорожно-транспортное происшествие произошло на 490-м километре автотрассы «Москва — Архангельск» в Соколовском районе. Там столкнулись иномарка и отечественная легковушка.

«В результате ДТП пострадало пять человек, из них погибло четыре человека, один человек госпитализирован в ЦРБ города Сокол», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших детей не было. В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают подробные причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области легковушка насмерть сбила женщину. ДТП произошло на трассе возле села Подольск 11 октября. По данным правоохранителей, виновницей происшествия могла стать сама погибшая, передает «РИА 56».