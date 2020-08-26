Ликеро-водочный завод «Русский Север» загорелся в Вологде

Вологда, 26 августа. Крупный пожар произошел на ликеро-водочном заводе «Русский Север» в Вологде, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 11.45. Загорелось производственное здание на улице III Интернационала, 39.

Когда прибыли пожарные, наблюдалось горение кровли. Возгорание произошло в основном здании предприятия общей площадью 625 квадратных метров.



Из здания самостоятельно эвакуировались 130 работников, при пожаре никто не пострадал. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание, задействованы более 50 человек и 18 единиц техники.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причину возгорания заводского здания.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Москве произошел взрыв, который сопровождался пожаром. По словам очевидца, стоял страшный грохот.